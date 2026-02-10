セ硝子は１８年９カ月ぶり高値圏、半導体向け特殊ガス販売伸長し今期業績予想引き上げ

セントラル硝子<4044.T>は後場一段高。２００７年５月以来、およそ１８年９カ月ぶりの高値圏で推移している。１０日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の経常利益予想を従来の７８億円から９３億円（前期比２３．６％減）、最終利益予想を５５億円から６３億円（同１０．９％増）に引き上げており、株価の支援材料となった。



今期の売上高予想は従来の見通しから８億円増額し１４３２億円（前期比０．７％減）に修正した。ＡＩ向け半導体の需要増加を背景に先端ロジックメーカーが増産に動き、特殊ガス製品の販売が増加する。自動車用ガラスやガラス繊維の自動車向け製品の販売も堅調に推移する。４～１２月期の売上高は１０４５億２１００万円（前年同期比０．９％減）、最終利益は５７億５６００万円（同１６．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS