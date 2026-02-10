「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在で五洋建設<1893.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



五洋建は２営業日連続でマドを開けて買われる物色人気となっている。きょうは１０％を超える上昇で２１００円台半ばまで一気に水準を切り上げた。海洋土木に強みを持つ建設大手で国内だけでなく海外案件でも実績が高い。９日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表しており、営業利益は従来予想の３９５億円から５０５億円（前期比２．３倍）に大幅増額した。これと併せて今期年間配当を従来計画に１０円上乗せし４４円（前期実績は２４円）とすることも発表し、これらを好感する買いが集中した。同社株が２０００円（修正後株価）大台ラインを突破するのは１９９５年以来約３１年ぶり。



出所：MINKABU PRESS