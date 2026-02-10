マツダが後場急騰、関税影響打ち返し１０～１２月期営業黒字確保

マツダ<7261.T>が後場に急騰、昨年来高値を更新した。同社は１０日午後１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は３兆５０１４億９９００万円（前年同期比５．１％減）、営業損益は２３１億２０００万円の赤字（前年同期は１４８２億５４００万円の黒字）、最終利益は１４７億１０００万円の赤字（同９０５億７９００万円の黒字）となった。９カ月間の累計では営業赤字となったものの、１０～１２月期では営業黒字を確保した。関税コストを打ち返し、短期間で黒字化したことを評価した買いが集まった。



通期の業績予想は、売上高において従来の見通しから８００億円減額し４兆８２００億円（前期比４．０％減）に見直した一方、経常利益予想は１００億円増額して７８０億円（同５８．７％減）に引き上げた。営業利益と最終利益の見通しは据え置いた。今期のグローバル販売台数の計画は１２８万台と、１１月公表時点から２万台引き下げた。北米向けの販売台数見通しは６１万台で据え置いた。



出所：MINKABU PRESS