ファミマで「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」開催！　かわいすぎる17種類のねこ商品が登場

ファミリーマートは2月10日より、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、全国の店舗にて開催します。

■肉球の形をしたスイーツや人気商品とのコラボ品も

同キャンペーンでは、2月22日の“ねこの日”にあわせて、ねこをモチーフにした17種類のオリジナル商品が登場。「mofusand」や「Coony」の監修商品のほか、ヤマト運輸とのコラボ商品も用意しています。

「mofusand」監修商品は、肉球をイメージしたいちごムースをトッピングした「肉球タルト（いちご＆チョコ）」（248円）や、「mofusand わっふれ〜む」（250円）、「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」（195円）など。

「ハッピーニャーン」（186円）や「ラムねこハイチュウ」（257円）、「ニャン者めし鋼 ピーチ味」（183円）、「午後の紅茶 おいしい無糖」（170円）といった人気商品とのコラボも展開します。

「Coony」監修商品には、「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」（248円）や「Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット」（2,220円）、「Coonyねこティッシュ 220組」（368円）が登場。

ヤマト運輸とのコラボ商品は、「クロネコのオムレット」（298円）となっています。

また、2月14日からはホットスナック袋と中華まん袋が「mofusand」デザインになります。

そのほか、キャンペーン期間中は、各条件を満たすと「mofusand」のオリジナルグッズがあたる企画や、オリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」とファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」のコラボによる福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」（3,850円）の予約販売も行います。

■商品概要

キャンペーン名：ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！

商品名：肉球タルト（いちご＆チョコ）

価格：248円

商品名：mofusand わっふれ〜む

価格：250円

商品名：mofusand シリアルボウル＆白桃ゼリー

価格：960円

商品名：ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）

価格：195円

商品名：肉球印のもち入りどら焼き こしあん

価格：211円

商品名：肉球すいーとぽてと

価格：198円

商品名：にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

価格：145円

商品名：にゃんチパック（にゃあん＆ホイップ）

価格：178円

商品名：しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

価格：178円

商品名：ハッピーニャーン

価格：186円

商品名：ラムねこハイチュウ

価格：257円

商品名：ニャン者めし鋼 ピーチ味

価格：183円

商品名：午後の紅茶 おいしい無糖

価格：170円

商品名：にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ

価格：248円

商品名：Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット

価格：2,220円

商品名：Coonyねこティッシュ 220組

価格：368円

商品名：クロネコのオムレット

価格：298円

（C）mofusand

（C）ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春

（フォルサ）