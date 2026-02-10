女性のすこやかな毎日を応援！　江崎グリコ、新ブランド「亜麻仁サイクル フェムサポートパン」期間限定発売

江崎グリコは1月28日より、新ブランドとして「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞」および「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞」を、グリコダイレクトショップおよび一部オフィスグリコにて期間限定で発売しました。

■亜麻仁の食習慣で女性の穏やかで自分らしい毎日をサポート

両商品は、自然素材である亜麻仁を配合したパン。たんぱく質や食物繊維、亜麻仁リグナンといった栄養が摂取できるほか、香ばしい風味としっとり食感が味わえます。

亜麻仁を習慣的（サイクル）に取ることで、女性の普段の生活でのゆらぎに備え、穏やかに自分らしく過ごしてほしいという願いを込めた商品となっています。

グリコダイレクトショップでは、1人1セット限りで購入できるプレーン1個とドライフルーツ入り2個による「3個お試しセット」（966円）と、プレーン7個、ドライフルーツ入り8個がセットになった「毎月お届け定期コース」（初回限定3,864円）をそれぞれ数量限定で用意しています。

■商品概要

亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞

亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞

ブランドサイト：https://shop.glico.com/pages/amanicycle

（フォルサ）