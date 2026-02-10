「ジャーナリング」って知ってる？　フライングタイガー、セルフケアにもおすすめの春の文房具シリーズ新登場

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年1月23日より全店で販売を開始した新商品267アイテムの中から、春の文房具シリーズをご紹介。「デジタルデトックス」や「記憶の定着」からSNSでも話題のセルフケア方法として注目が高まっている「ジャーナリング」を気軽に楽しめるグッズをピックアップします。

■読書日記や5年日記、WEEKLYプランナーなどをピックアップ

「読書日記」（495円）は、読んだ本の感想や、記憶したい言葉などを文字に書きだして記録する習慣を提案するアイテム。100冊の記録ができます。

「5年日記」（880円）は、5年分の日記が一目で分かるアイテム。日常を記録のほか、育児日記や推し活日記など、自分仕様で楽しめます。

「5分日記」（880円）は、寝る前の5分を使ってその日の1日を振り返ることができるアイテムです。

「WEEKLYプランナー」（660円）は、1週間のスケジュールを見開き1ページでまとめることができます。

1枚ずつ用紙をはがして、壁に貼ったり持ち歩いたりすることができる「DAILYプランナー」（440円）や「WEEKLYプランナー」（440円）も登場。

そのほかには、プランナーに適した内容のステッカーがセットになった「ステッカーブック」（220円）や、さっとメモを取りたい時に使える「メモボックス（ミラー付）」（550円）、花柄のケースに入ったカラーペンセット「ドローイングペン」（660円）も販売しています。

春は異動や転職、引っ越しなど、変化が大きい季節。「ジャーナリング」できるアイテムを取り入れて、自分を見つめ直してみてはいかがでしょうか？

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

（フォルサ）