“絶対やかない”「サンカット」、澄んだ透明感のある肌へ導く日やけ止めが誕生

コーセーコスメポートは2月2日より順次、日やけ止めブランド「サンカット®」から、血色感をおさえて透明感を与えるトーンアップタイプの日やけ止め「トーンアップUVエッセンス スノーホワイトブルー」（1品目1品種、ノープリントプライス）を全国の量販店・ドラッグストアを中心に発売します。

■発売の背景

近年、色補正効果の高いカラー下地の需要は大変高まっています。特にブルー系のカラー下地は、透明感やトーンアップ効果に優れていることから根強い人気を集めています。

日やけ止め市場においても、トーンアップタイプは、肌をきれいに見せて化粧下地としても使えるアイテムとして存在感を高めています。

このような背景から「サンカット®」よりブルーカラーのトーンアップUVエッセンスが発売となります。

スノークリアパールやアゼライン酸（保湿）を配合し、色だけではなく透明感のある明るさを実現。血色感をおさえて澄んだ肌を演出します。

※スノークリアパールはマイカ・酸化チタン、合成フルオロフロゴパイト、酸化スズ

■商品紹介

1．澄んだ透明感のある肌へ導くスノーホワイトブルー

微細なスノークリアパール配合のスノーホワイトブルーカラーが雪のようにやわらかい光をまとい、肌に自然な透明感と明るさをプラスします。



※スノークリアパールはマイカ・酸化チタン、合成フルオロフロゴパイト、酸化スズ

2．アゼライン酸（保湿）新配合

アゼライン酸・ヒアルロン酸・3種のシトラスエキス・H（保湿）配合。SPF50+PA++++ UV耐水性★ 透き通ったクリーンフローラルの香り。

※3種のシトラスエキスはライム果汁・ユズ果実エキス・レモン果実エキス、 Hはホホバ種子油

◇「サンカット®」について

2009年にデビューした、日やけ止めブランド。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取り揃えています。

使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。「UVスプレー」は日やけ止めスプレー累計売上第一位※1、ブランドを代表するアイテムです。

世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

※1インテージSRI＋日やけ止めスプレー（セルフ・薬系）市場2022年8月〜2025年5月の累計販売金額（ブランド計）

■商品概要

2026年2月2日順次発売／「サンカット®」新商品（1品目1品種）

商品名：サンカット® トーンアップUV エッセンススノーホワイトブルー＜日やけ止め美容液＞

特長：SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★

容量：80g

＊粉体と紫外線吸収剤を除く

サンカット®ブランドサイト：https://www.suncut-uv.com/

