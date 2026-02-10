【CipiCipi】初の医薬部外品、唇の荒れやひび割れを防ぐリップ美容液が登場！

美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は2月4日、ブランド初の医薬部外品「シピシピ リップセラム R」と、人気アイテム「シピシピ グリッターイルミネーションライナー S」新色「シェルピンク」を全国発売しました。

■リップ前の仕込みにも使えるリップ美容液が新登場！

リボンティントが話題となった「CipiCipi」からブランド初の医薬部外品「シピシピ リップセラム R」が新登場。

メイク前や寝る前など様々なシーンで活躍するリップ美容液で、ダブルの有効成分（※1）が唇の荒れやひび割れを防ぎ、乾燥しがちな唇をやさしくケアしてくれます。

塗った瞬間にピタッと密着する厚みのあるテクスチャーは、唇を包み込みたっぷり塗ってもべたつかずにうるおいを長時間キープ。メイク前でもリップの発色を邪魔せず、仕込みケアとしてもおすすめです。

ブラックとシルバーを基調とした高級感のある見た目ながらも、1,000円以下で手に取りやすい価格なのも魅力のひとつです。

※1 有効成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール

■大人気のグリッターからは繊細にきらめく新色グリッターが仲間入り

また、同日にはシリーズ累計147万本（※2）を突破するブランドベストセラーコスメ「シピシピ グリッターイルミネーションライナー S」から、新色「07 シェルピンク」が仲間入り。

2種のピンクとゴールドパールをベースに、シルバー・レッド・ダイヤモンドのように輝く3種の小粒グリッターを贅沢に配合したピーチカラーは、光を受けるたび、繊細なグリッターがキラキラときらめき、少量でも目元に華やかさをプラス。

程よく落ち着いたピンクのニュアンスカラーは、シーンやメイクを選ばず肌なじみが良く、毎日使いたくなる“万能ピンク”カラーとなっています。

長時間つけていても乾燥しにくく、ラメ落ちも気にならないので、夕方まで綺麗なきらめきをキープ。まるで太陽の光が差し込む海辺のような、やさしく上品なきらめきを楽しめます。

※2 2020年8月〜2025年11月までの累計出荷数、リニューアル前の「シピシピ グリッターイルミネーションライナー R」も含む

■シピシピ リップセラム R

唇の荒れ・乾燥・ひび割れを防ぐ高保湿なのにべたつかないリップ美容液

◇＜POINT＞

●有効成分W配合

有効成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロールをW配合で、唇の荒れや乾燥、ひび割れを防ぎます。

●保湿成分ビタミンC誘導体（※）配合

※テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

●高い保湿力と長時間のうるおい持続

閉塞性に優れたモイスチャーヴェールオイルとフィット力の高いスーパーフィットオイルを配合し、唇をラッピングして水分蒸散を抑制し、乾燥しがちな唇をしっかり保湿します。厚みがあり、ツヤ感も高いので縦じわもしっかりカバーします。

●美容成分8種類配合で唇をケア

アラントイン、パンテノール、ピリドキシンHCl、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、加水分解ヒアルロン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、シア脂（保湿成分）

●パラベン、アルコール、香料、着色剤不使用

●パッケージデザインを一新

黒×シルバーの高級感のあるクールなデザインを採用。

◇＜ふくれなコメント＞

「シピシピ リップセラム」は、これまでに何十本と数えられないほど愛用してきたアイテムで、今回医薬部外品で新発売できることがとっても嬉しいです！

メイク前や寝る前、すっぴんの時も、いつでも手軽に保湿できるところやしっかり塗ってもべたつかないのがお気に入りポイントです。ちゃんと唇がうるおうので、次に塗るリップも綺麗に塗れます！

パッケージも高級感のあるデザインに一新して、以前よりも手に取りやすい価格なので、乾燥が気になるこれからの季節にぜひ使ってみてください！

■シピシピ グリッターイルミネーションライナー S

うるみ瞳を叶える、きらめきグリッターライナーから“万能ピンク”カラーの新色登場！

◇＜COLOR＞

【新色】

07 シェルピンク

海辺のきらめき宿す、スイートシェルグリッター。2種のピンクとゴールドパールをベースに、シルバー・レッド・ダイヤモンドのように輝く3種の小粒グリッターを配合したピーチカラー。

◇＜POINT＞

●大粒ラメもヨレにくく、パリッと乾燥しない

複数の保湿成分（※1）を配合。バランス良く組み合わせることで、存在感のあるラメやグリッターをヨレさせないで保湿力をキープ。

※1 イノシトールオリゴ糖、フクロフノリエキス、デキストリン、クレアチン、スクワラン、加水分解エラスチン、ヒアルロン酸Na、チューベロース多糖体、加水分解コラーゲン、シロキクラゲ多糖体、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP(全て保湿成分)

●こだわりの高密着ベース

植物性の皮膜剤（※2）を配合。肌にやさしくぴったり密着します。

※2 シロキクラゲ多糖体、チューベロース多糖体

●描きやすさバツグン極細筆

しなやかな極細毛を採用。ピンポイントにラメをのせることができます。

●美容液成分11種類配合で目元をケア

スクワラン、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、ヒアルロン酸Na、チューベロース多糖体、加水分解コラーゲン、シロキクラゲ多糖体、加水分解エラスチン、スイゼンジノリ多糖体、トレハロース(保湿成分)

◇＜ふくれなコメント＞

誰もが好きになる新色が完成しました！ ホログラムを使わずに、繊細なパールをたっぷりと配合したので、点ではなく面で光るような仕上がりで、涙袋を自然にぷっくりとみせてくれます。

誰でも使いやすいピンクカラーは、ピンクメイクにはもちろん、コーラルメイクなどどんなメイクにも似合うので最近はこの「シェルピンク」ばかり使っています。シーンやメイクを選ばずに使える、まさに“万能ピンク”です！

■CipiCipi、ブランドプロデューサー・ふくれな

＜プロデューサー・ふくれな プロフィール＞

10〜20代女子に圧倒的に支持されている美容クリエイター。大阪府出身。コンプレックスを解消するために編み出したメイク術で一躍有名に。「もっとかわいくなりたい」と悩む女の子たちの力になりたい！ との想いから、幅広い層に支持されるコスメアイテムを生み出している。

＜公式SNS＞

Instagram：@fukurena

X（旧Twitter）：@fukurena0924

TikTok：@fukurena

■商品概要

2月4日より全国発売

「シピシピ リップセラム R」【医薬部外品】 990円

「シピシピ グリッターイルミネーションライナー S 07」全7色（新色1色）1,320円

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）

【ブランド公式SNS】

Instagram：@cipicipi_official

X（旧Twitter）：@cipicipi_cosme

TikTok：＠cipicipi_official

YouTube：@CipiCipi.official

（エボル）