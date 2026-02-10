肌の弾力にフォーカス！　「ReFa CP2000」配合のコラーゲンゼリーが誕生

MTGは2月6日、美容ブランド「ReFa（リファ）」より、コラーゲンペプチドを1袋で5000mg摂取可能な「ReFa HARI KEEP COLLAGEN JELLY（リファハリキープコラーゲンゼリー）」を発売します。

■ハリのある未来に導く新コラーゲン習慣

2025年9月の発売以来、多くのユーザーから好評を得ている「ReFa HARI KEEP COLLAGEN（リファハリキープコラーゲン）」は年齢とともにコラーゲン産生量が減っていくことに着目し、独自に選定したコラーゲンペプチド「ReFa CP2000」*を配合した機能性表示食品のコラーゲンドリンクです。

ドリンクタイプのおいしさと機能はそのままに、寒天仕立てのヘルシーなゼリータイプ「ReFa HARI KEEP COLLAGEN JELLY」になって新登場。

スティックタイプの個包装を採用しており、外出先や忙しい日常の中でも、手軽にコラーゲン習慣を楽しめます。

■「ReFa CP2000」*

コラーゲンペプチドは、効果的に作用する分子量サイズが、各細胞によって異なることがわかっています。

肌の弾力に関わるコラーゲンやエラスチンなどを生み出す線維芽細胞に適した分子量は、2000Da（ダルトン）。その分子量サイズにこだわったコラーゲンペプチド「ReFa CP2000」*が、届けたいところに届き、肌の弾力を維持します。

*機能性関与成分：コラーゲンペプチド

35〜55歳の女性69名を無作為に23名ずつ3つのグループに分け、コラーゲンペプチド2,500mg、同5,000mg、プラセボ（コラーゲンペプチド非含有）を4週間にわたり1日1回摂取させ、二重盲検プラセボ対照試験を実施。

摂取開始前、摂取4週間後に、皮膚の弾力性などを客観的に測定。コラーゲンペプチドを摂取した両グループでは、プラセボ群と比較して皮膚の弾力性に有意な差が確認されました。

■商品概要

「ReFa HARI KEEP COLLAGEN JELLY （リファハリキープコラーゲンゼリー）」

価格：4,968円

内容量：280g（1袋20g×14袋）

1日摂取目安量：1袋

届出商品名：リファハリキープコラーゲンゼリー

届出番号：K260

機能性関与成分：コラーゲンペプチド

名称：ゼリー

発売日：2025年2月6日

販売：ReFa GINZA、全国のエステティックサロン、MTGオンラインショップ等で順次発売予定。

（エボル）