株式会社焦点工房は、シュナイダー製の産業用レンズをカメラ用の交換レンズに改造して発売する。数量限定。価格は14万5,000円。

ベースの製品は、Schneider-Kreuznach（シュナイダー・クロイツナッハ）製の産業用レンズ「XENON-EMERALD 2.2/50（Fマウント仕様）」。プリント基板検査、液晶・有機ELディスプレイ検査用途に開発された。これを焦点工房の自社ブランド「SHOTEN」のマウントアダプター製作工場で、ライカMマウント距離計連動式へ改造している。

シュナイダーが公称するイメージサークルは43.2mm。35mmフルサイズセンサーをカバーするほか、近距離から中距離の撮影では、44×33mmのイメージセンサー（FUJIFILM GFXやHasselblad Xなど）でもケラレなく使用できる。

産業用レンズの基準を満たしている通り、画質面では高解像かつ低歪曲で、しかも画面全域で均一な描写を実現したという。ボケについても「自然で柔らか、立体感のある描写が楽しめる」としている。

可視光から近赤外線までをカバーする広帯域コーティングを採用。フレアやゴーストを低減し、色かぶりとコントラスト低下が起こりにくいという。

ブラックとシルバー、2種類のレンズフードおよびフロントキャップが付属する。

焦点工房は2024年、同じくSchneider-Kreuznachの「Componon-S 2.8/50-0018 V-Mount Macro」をライカMマウントに改造して発売している。

対応マウント：ライカM 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ（イメージサークル：43.2mm） 焦点距離：51.2mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型 絞り：F2.2-16 絞り羽根：5枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：43mm 外形寸法：約Φ54×44mm 質量：約230g 付属品：フロントキャップ（樹脂製ブラック×1、金属製シルバー×1）、リアキャップ、レンズフード（ブラック×1、シルバー×1）、本革レンズケース