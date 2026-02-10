柏木由紀プロデュース【upink】じゅわっと色づく、うるみ透明感チークに限定カラーが新登場！

柏木由紀さんがプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は2月10日、じゅわっと色づき、ぴたっと密着するうるみ透明感チーク「ドリーミーグロウチーク」の限定色「101 チューリップデュー」を全国発売します。

■アイメイクやリップを引き立てる！ どんな雰囲気にも仕上げられる万能ピンクカラー

ブランドローンチ時から愛され続ける、じゅわっとにじむような色づきと透明感のある仕上がりが人気の「ドリーミーグロウチーク」。

べたつかないクリームタイプのチークで、指でささっと伸ばすだけで簡単にぼかすことができ、テクニックいらずで肌の内側からにじみ出たような血色感を与えてくれます。チークとしてはもちろん、リップやパウダーチークのベースカラーとしてもマルチに使えるのも魅力のひとつです。

今回、そんな実力派のアイテムから限定色「101 チューリップデュー」が新登場。

ベージュのニュアンスを忍ばせたやさしく温かみのあるピンクカラーは、まるで肌そのものが色づいたかのようなナチュラルな血色感を演出。肌色問わず使えるニュートラルな色味が、アイメイクやリップの存在感を引き立て、メイク全体のバランスを整えてくれます。

濃くつきすぎないため、色味の調整や重ね塗りも簡単にできて、メイク初心者にもオススメ。かわいいらしい印象にしたいときは目の下からじゅわっと馴染ませ、大人っぽく仕上げたいときは頬骨に沿って斜めに入れるなど、使い方によって自分のなりたい雰囲気に仕上げることができます。

さらに、リップにも仕込めば、統一感のある今っぽいこなれメイクが完成。ひとつで何役もこなす、マルチユースな限定カラーです。

■ドリーミーグロウチーク

じゅわっと色づき、ぴたっと密着うるみ透明感チークからピンクベージュの限定カラーが新登場！

◇＜COLOR＞

【限定色】

101 チューリップデュー／素肌を照らすベージュピンク

◇＜POINT＞

◆べたつかないのに、高密着

オイルとワックスを組み合わせることで、ひと塗りで肌にしっかり密着。べたつかず、サラッとした仕上がりに。

◆テクニックなしで、自然な発色

指でささっと伸ばすだけで、肌の内側からにじみ出たような自然な仕上がりに。色味の調整や重ね塗りも簡単にできます。

◆リップにも使えるマルチなアイテム

チークはもちろん、リップとしても活躍。パウダーチークのベースカラーとしてもオススメ。

◇＜柏木由紀コメント＞

アイメイクやリップを引き立たせて、バランスのとれたメイクに仕上げるカラーを作りました。ベージュのニュアンスが、オシャレで大人っぽい印象にしてくれます！ どんなメイクにも馴染む万能ピンクカラーで、アイメイクやリップを主役にしたいときにオススメです！

■商品概要

2026年2月10日発売「ユーピンク ドリーミーグロウチーク」

限定新色 1色／1,320円

【公式サイト】http://www.upink.jp/

【取り扱い店舗】公式オンラインストア、ロフト、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン（一部店舗除く）

（エボル）