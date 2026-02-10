木村拓哉が主演する映画『教場 Requiem』（2月20日公開）の、カーペットアライバル＆完成披露試写会が2月3日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催。映画公式Instagramでハイライト映像が投稿された。

【動画＆写真】木村拓哉『教場 Requiem』イベントハイライト映像＆舞台ショット

■カメラに向かって語りかけるシーンや振り返り顔も公開

木村は、ふんわりと盛った金髪ヘアにタートルネックからスーツ、ポケットチーフまでブラックで統一したコーディネートで登場。『教場 Requiem』のフライヤーを差し出しながらカメラにアップで近づき、ニコッと表情を緩ませる。

また、木村とともに第205期生の生徒役として出演した齊藤京子や綱啓永らがカメラに笑顔を見せる映像が続き、さらに木村が観客の歓声に迎えられて登場するシーンも公開。

そして木村、齊藤、綱、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、そして監督の中江功の登壇シーンや、木村の振り返り顔などが続き、木村が「映画『教場 Requiem』、ぜひ劇場で」とカメラに近づきながら語りかけ、カメラの横を去っていく場面まで収められている。

また映画公式Instagramでは、登壇者のバックに木村が演じる教官・風間公親の写真が飾られているイベントの舞台ショットなども公開されている。

コメント欄には「キムタクは永遠にかっこいい」「ブラックコーデ似合いすぎ」「ずっと体型キープしててすごい」「カメラ目線にドキッ」などといったファンの声が続々と到着している。

■『教場 Requiem』カーペットアライバル＆完成披露試写会ハイライト

■木村拓哉が齊藤京子や綱啓永ら出演者と共に並ぶ舞台ショット