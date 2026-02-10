激レア！SUPER EIGHT丸山隆平が歌番組でソロ歌唱『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』
SUPER EIGHT丸山隆平が、2月11日18時25分からテレ東で放送される『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』に出演。激レアのソロ歌唱を披露する。
■龍玄としと「どんなときも。」のデュエットも
この番組は、昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングが、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像とともに届けられる番組の第7弾。
番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と「昭和・平成のカラオケ盛り上がりソングBEST10」を発表。令和の今でも歌われる名曲の数々を紹介し、さらに、令和世代1万人が選んだ「昭和の恋愛ソング」と「平成の恋愛ソング」、昭和世代1万人が選んだ「令和の恋愛ソング」のそれぞれのBEST10も紹介される。
そしてランクインした名曲の数々を、龍玄とし（Toshl）、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃がカバー。
龍玄としは「Winter, again」をギター弾き語り。そして番組恒例の令和の高難易度曲に挑む。島津亜矢は「DEPARTURES」、新妻聖子は「Everything」を熱唱。さらに、龍玄としと丸山隆平によるスペシャルデュエットや、もも・秋元真夏・永尾柚乃によるコラボステージも！
また、「夜の街で大調査！酔っ払いに聞いた人生応援ソング」や「世代を超えたイントロクイズ」も実施。家族3世代で楽しめる音楽番組となっている。
■丸山隆平 コメント
■番組プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）コメント
丸山さんから「テレ東に、カバー曲を歌える番組ってあります？」と何気なく聞かれ、「あります！」と即答したのが2年前。それからオファーし続け、今回ついに実現しました！ 歌って頂くのは、昭和・平成・令和それぞれの時代の名曲。どれも全く違うタイプの曲ですが、ベーシスト・丸山隆平のイメージがそうさせたのか“実はベースが効いている曲”になっています！ そして歌の世界に入り込んでいる姿は、「ありえへん∞世界」などバラエティーで見せるオモシロ表情と全く違う、アンニュイな丸山隆平さんでした（笑）。Toshlさんとのコラボでは素敵なハモリも聞けます。ぜひお楽しみに！
■番組情報
テレビ東京 他『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』
02/11（水・祝）18:25～
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）
ご意見番：長嶋一茂
歌唱ゲスト：龍玄とし、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃
ゲスト：井森美幸、鈴木杏樹、小倉優子、やす子、長浜広奈
(C)テレビ東京
＜歌唱曲＞
龍玄とし「Winter, again」「ダンスホール」
島津亜矢「DEPARTURES」
丸山隆平「なごり雪」「踊り子」
新妻聖子「Everything」
もも（チャラン・ポ・ランタン）「M」
龍玄とし・丸山隆平「どんなときも。」
もも・秋元真夏・永尾柚乃「White Love」
他
■関連サイト
『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/aisareruhittokyoku/
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/13
https://infinity-r.jp/