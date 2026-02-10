激レア！SUPER EIGHT丸山隆平が歌番組でソロ歌唱『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHT丸山隆平が、2月11日18時25分からテレ東で放送される『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』に出演。激レアのソロ歌唱を披露する。

■龍玄としと「どんなときも。」のデュエットも

この番組は、昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングが、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像とともに届けられる番組の第7弾。

番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と「昭和・平成のカラオケ盛り上がりソングBEST10」を発表。令和の今でも歌われる名曲の数々を紹介し、さらに、令和世代1万人が選んだ「昭和の恋愛ソング」と「平成の恋愛ソング」、昭和世代1万人が選んだ「令和の恋愛ソング」のそれぞれのBEST10も紹介される。

そしてランクインした名曲の数々を、龍玄とし（Toshl）、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃がカバー。

龍玄としは「Winter, again」をギター弾き語り。そして番組恒例の令和の高難易度曲に挑む。島津亜矢は「DEPARTURES」、新妻聖子は「Everything」を熱唱。さらに、龍玄としと丸山隆平によるスペシャルデュエットや、もも・秋元真夏・永尾柚乃によるコラボステージも！

また、「夜の街で大調査！酔っ払いに聞いた人生応援ソング」や「世代を超えたイントロクイズ」も実施。家族3世代で楽しめる音楽番組となっている。

