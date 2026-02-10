バイタルケーエスケー・ホールディングス <3151> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の66.9億円に伸び、通期計画の77億円に対する進捗率は86.9％に達し、5年平均の83.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比82.9％増の10億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比40.7％減の16.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.5％→0.9％に悪化した。



株探ニュース

