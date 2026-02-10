ＳＲＳホールディングス <8163> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.3％増の22億円に伸び、通期計画の28億円に対する進捗率は78.9％に達したものの、5年平均の84.4％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.2％増の5.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.6％増の6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.9％→3.1％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

