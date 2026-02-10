10日14時現在の日経平均株価は前日比1330.90円（2.36％）高の5万7694.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1313、値下がりは240、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでファストリ <9983>が113.91円、アドテスト <6857>が112.31円、東エレク <8035>が87.24円、コナミＧ <9766>が38.94円と続く。



マイナス寄与度は15.94円の押し下げで豊田通商 <8015>がトップ。以下、レーザーテク <6920>が6.95円、中外薬 <4519>が4.81円、日立 <6501>が4.21円、味の素 <2802>が2.94円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他金融、不動産、情報・通信と続く。値下がり上位には水産・農林、空運、食料が並んでいる。



※14時0分10秒時点



株探ニュース

