森六 <4249> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の18.8億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は5年平均の61.3％を上回る67.4％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.8％減の9.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.2％増の2.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の0.8％→0.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

