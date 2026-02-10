2月14日・15日の試合限定！バレーボールチーム「日本製鉄堺ブレイザーズ」がバレンタイン企画を開催
大阪府堺市に本拠地を持つ大同生命SV.LEAGUE MEN所属のバレーボールチーム「日本製鉄堺ブレイザーズ」は、2026年2月14日(土)・15日(日)に開催されるホームゲーム「第14節ヴォレアス北海道戦」でバレンタイン企画を実施。
【写真】デコうちわで選手を応援してご褒美を狙おう
本イベントでは「バレーボールの熱気とバレンタインのときめき」をテーマに、観戦体験を華やかに彩るコンテンツを用意。サポーターはもちろん、家族や友人同士、カップルまで幅広く楽しめるイベントになっている。
■日本製鉄堺ブレイザーズが贈るバレンタインとは？
1939年創部という、長い歴史と伝統を誇る日本製鉄堺ブレイザーズ。現在は大同生命SV.LEAGUE MENに所属し、大浜だいしんアリーナ、日本製鉄堺体育館、和歌山ビッグホエールをホームに熱戦を繰り広げている。地域に根ざした活動を続けており、多くのサポーターから愛されているチームだ。
そんな同チームが開催するバレンタインイベントは、3つのコンテンツを中心に行われる。
(1)「明治 アーモンドチョコレート(抹茶)」をプレゼント
2月14日(土)限定で、日ごろから声援を送ってくれるファンへの感謝の気持ちを込めたプレゼント企画を実施。プレゼントされるのは、古くから茶の湯の文化が息づく堺の街にちなんだ「明治 アーモンドチョコレート(抹茶)」だ。当日アリーナを訪れた来場者全員に、チームからの愛を受け取ってもらう逆チョコ企画となっている。
(2)応援うちわデココンテスト＆B-REX選抜最強応援団
この2日間の試合中はアイドルのコンサート会場さながらに、キラキラとデコレーションした自作の応援うちわと熱い声援で、推し選手への愛を全力でアピールを。ひときわ熱心な応援で選手や公式チアガール「B-REX」の視線を釘付けにしたファンを“最強応援団”として選抜し、選ばれたラッキーなサポーターには、バレンタインにぴったりな“チョコっと”甘いすてきなご褒美がプレゼントされる。
(3)“チョコを渡すならこの選手”投票
放課後の下駄箱にそっとラブレターを忍ばせたあのころのような、甘酸っぱいドキドキ感をアリーナで再現。会場内に設置された特設BOXにて、「もし本命チョコを贈るなら？」というテーマで推し選手への清き一票を募集する。サポーター一人ひとりの想いがこもった投票結果は、後日公式サイトやSNSにて発表予定だ。あなたの直感と選手愛で、アリーナのバレンタインキングを決定しよう。
■観戦ルールがアップデート！
より快適で楽しい観戦体験を提供するため、今季から観戦ルールが一新されたので紹介したい。
1つ目は、これまで制限のあったアリーナ席での飲食がついに解禁。選手の想いやボールの衝撃が伝わるコート間近の特等席で、お気に入りのグルメを心ゆくまで堪能できる。
2つ目は、ファン待望の場内アルコール販売がスタート。キンキンに冷えた生ビールや酎ハイを片手に、スポーツ観戦の醍醐味である“お酒を飲みながらの応援”ができるようになる。
さらに、会場でグルメやドリンクを購入した人を対象に、ここでしか手に入らない「選手トレーディングカード」を配布中。熱戦の記憶を形に残す記念品として、全選手のコンプリートを目指そう。
※トレーディングカードは1会計につき1枚の配布。
※購入特典はクラブが営業を許可した店舗のみ対象。
■“コートの守護神”南口辰揮選手が新加入
今季、大きな注目を集めているのが、2025年12月に加入した南口辰揮選手。南口選手は関東大学リーグで3季連続リベロ賞を受賞した実績を持ち、新人離れした見事なレシーブで早くもチームに貢献している。高い守備力と正確なプレーでチームに新たな風を吹き込む、“コートの守護神”の活躍から目が離せない。
バレーボールの迫力ある熱気と、バレンタインならではのときめきが融合する特別な2日間。選手たちのプレーを間近で感じながら、大切な人と最高の思い出を作ってみてはいかがだろうか。
