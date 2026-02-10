なにわ男子の長尾謙杜（23）が10日、都内でスキンケアブランド「ラ ロッシュ ポゼ」のアンバサダー就任発表会に出席した。

映画では特殊メークをすることもあり、肌荒れ対策として同社の製品を使用してきた。「普段使っている製品のアンバサダーになれたことがうれしい。凄くなじみやすく、自然なツヤ感が出るんです。毎日塗りたくなるような製品」と絶賛した。

プライベートでは大の釣り好き。釣りでは直射日光、水面の反射と複数方向からの紫外線にさらされている。「小さい頃は（スキンケアが）全くできていなくて、夏になるとすぐに真っ黒になっていた。ジュニアの頃からのファンの方は外で遊んでいるんだなと気づいていたと思う。でも最近は日焼け対策をしているので、釣りに行っているのかな、というのがバレないようになってきている」と明かした。

同僚からも普段、刺激を受けている。「メンバーはみんな美意識が凄く高い。日焼け止めはもちろん、日傘をさすメンバーもいる。逆にメンバーから刺激を受けて頑張らないといけないと思います」とさらなる美肌の追求を誓った。