ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。

９日のスノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１７９・００点をマークして金メダルに輝いた。３回の試技のうち高い方から２回の得点の合計で争う種目で、村瀬は１回目と３回目に８９点台の高得点を挙げ、ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）、ユ・スンウン（韓国）とのハイレベルな争いを制した。他の日本勢は、鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。

２０１８年平昌（ピョンチャン）、２２年北京と２大会連続４位の岩渕は無念の１１位。１回目で３回転半技を決めて８２・７５点をマークしたが、高得点を狙って挑んだ２、３回目の４回転技はいずれも転倒した。２４歳の岩渕は「今まで出た３回の五輪で一番すっきりしている」と語り、「この舞台に戻って来られたことが本当にうれしい。自分のやりたいことが決められなかったけど、久しぶりにスノーボードが楽しかったです」と晴れやかな表情だった。