¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤é¤ËÂà¿¦¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëË¡Î§»öÌ³¤ò°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âà¿¦Âå¹Ô¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£½µ¤Ï¿È¶á¤Ê¤è¤¦¤Ç¿¼¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤´§º§Áòº×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿£¶Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÄ¹·îÅ·²»¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¶õ¤ÏÁòµ·²ñ¼Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£Èþ¶õ¤ÎÎÏ¤òÃÎ¤ëÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¼¿¸¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢°äÂ²¤â¸Î¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁòµ·¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸Î¿Í¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¿Í¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ²»¤È·úÁ°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¸½¼Â¤ËÈþ¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÊýÅª¤Ë¤Ç¤â¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÏÃ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ïº£ºî¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¤Ä¤Î¿¦¶È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¤Î¤Ë¶ÈÌ³¤ÎÃæ¿È¤¬¼Â¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¿Í¤Î»à¤ò°·¤¦¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»à¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á²ñ¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÁò¼°¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Á÷¤ëÂ¦¤â¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÊÌ¤ì¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÊÙ¶¯¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£