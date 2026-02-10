2010年バンクーバー五輪銅メダリストの現在

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートが注目される中、39歳になったかつてのメダリストの“現在”にファンがざわついている。

2010年のバンクーバー五輪で、男子シングルの銅メダルに輝いた高橋大輔さんが公開した最新ビジュアルが話題だ。現在はアイスショー「滑走屋」をプロデュースしており、公式SNSに3月福岡で行う公演に向けた最新ショットを掲載した。

「【＃滑走屋 第二巻】新ビジュアル解禁」と題されたビジュアルで、高橋さんは髪や服を白で統一し、モデルのようなポーズを見せている。

ファンから「なんて素敵カッコいいビジュアルなんでしょう」「氷の芸術家達かしら カッコイイ」「素敵過ぎる〜」「いつも男前ですね」「絵になる…惚れ惚れ」「めちゃくちゃカッコいい」「いやいや普通にモデルさんなんだけど アスリートなんだよねー」と驚きの声が並んだ。

高橋さんはバンクーバー五輪の男子シングルで、日本男子初のメダルに輝き、直後の世界選手権でも優勝。2012年にはグランプリファイナルでも優勝した名選手。2014年に一度引退したが競技へ復帰。アイスダンスに転向後、再び現役引退を宣言した。



（THE ANSWER編集部）