俳優の萩原利久さんがマンチェスター・シティのスタジアムツアーに参加した

イングランド1部プレミアリーグのマンチェスター・シティが2月10日、クラブの公式X（旧ツイッター）日本語版アカウントを更新した。

チームの本拠地エティハド・スタジアムを日本人俳優が見学する様子の動画を投稿。「笑顔が眩しい」といった声があがっている。

スタジアムツアーに参加したのは、俳優の萩原利久さん。萩原さんはプレミアリーグ優勝8度の世界的強豪マンチェスター・シティを推しのクラブにしているという。

投稿された動画では、萩原さんがスタジアム内の選手たちが使用するロッカールームや会見場に訪れ、現地の空気を満喫。「最高でしたね。知らないことがまだまだたくさんあって、選手がいかにして試合に向かうか。その過程だったり、シティの歴史だったり、深く知れば知るほどシティをより大好きになるスタジアムツアーでした」と充実した表情で語っている。

この投稿にSNSのファンも反応。「お目目キラキラ」「念願の場所だもんね」「見てるほうも笑顔になる」「最高です」「喜びと感動してるのが伝わる」「笑顔が眩しい」とコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）