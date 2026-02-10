ミセス、次期朝ドラ『風、薫る』の主題歌を担当！ 大森元貴、『あんぱん』に出演しながら楽曲制作していた
見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）の主題歌が、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」に決定。公式Instagramにて発表された。
【写真】『風、薫る』上坂樹里の撮影開始！ 「毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的」
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じる。
Mrs. GREEN APPLEボーカルの大森元貴は、25年度前期連続テレビ小説『あんぱん』に俳優として出演。「お話をいただいたこと、大変光栄に思っています。個人的に『あんぱん』に出演しながら『風、薫る』の主題歌を制作していたこと、とても刺激的な経験でした」と振り返る。
続けて大森は「激動の時代の中、2人の主人公を中心に、登場するすべての人への人生讃歌としてささやかながら愛情を目一杯注いでこの『風と町』をつくりました。命と寄り添い、生きるために力強く在ろうとする主人公たちの姿はきっと今を生きる私たちにとても大切なことを伝えてくれている気がしています。『風と町』が『風、薫る』をご覧になられる方々にもそっと寄り添ってくれる事を祈っております」とコメントを寄せた。
この発表に、Instagramでは「わぁぁぁ 嬉しくて思わず『うそ〜んっっ!!』と心の中で喜んでるランチタイムです」「えええ！ あんぱんと風、薫るの二刀流だったとは！！」「朝ドラ出演の後に朝ドラ主題歌？！」「朝からミセスの曲聞けるの楽しみ！！！」などと驚きと喜びの声が届いている。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて3月30日より放送。
