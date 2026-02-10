◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１０００メートルでは、前回銀メダルのユタ・レールダム（オランダ）が五輪新の１分１２秒３１で優勝した。

レールダムは競技後、自身のインスタグラムで喜びを爆発させた。「オリンピックチャンピオン１０００メートル！！！！！！ 信じられない！！！」とコメントし、表彰台に立つ姿や銅メダルを獲得した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）とのオフショットを投稿。涙でアイメイクが落ち、黒い涙を流す姿もアップした。

インスタグラムのフォロワーが５４９万を超えるインフルエンサーで、モデルとしても活躍。今大会ではチームとは別行動を取り、プライベートジェットでミラノ入りしたことがオランダ国内で大きな話題を呼んでいる。

プロボクサーのジェイク・ポールと交際中で、ポールも自身のＳＮＳで「言葉では言い表せないほど誇りに思う」とレールダムをお姫様抱っこする動画をアップ。

フォロワーからは「なんてレース」「泣いてる」「最高！！」「おめでとう」「チャンピオン」など祝福の声が殺到している。