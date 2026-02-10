長尾謙杜、“美意識高め”ななにわ男子から刺激「日傘を差しているメンバーも…」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が10日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に登壇した。製品のキャッチコピーでもある“生艶肌”を披露した長尾は普段、メンバーから刺激を受けていることを明かした。
【全身ショット】かっこよ…オールホワイトな衣装で登場した長尾謙杜
長尾出演のWEBムービーは同日より公開。「調子をあげるよりも崩さない」ことを意識しており、「最初に気合を入れすぎると続かなかったりするので続けられる程度でケアをしています」と美容習慣を明かす。
普段から釣りが趣味だという長尾は「太陽や自然が大好きで、大好きな分、より人より紫外線を浴びる分対策をしないと」と自戒。身近にいるメンバーは「みんな美意識が高くて日焼け止めはもちろん日傘を差しているメンバーもいたりするので、メンバーから刺激を受けて僕も頑張らなくては、と思うくらい美意識が高いメンバーに囲まれています」とほほ笑んだ。
この春、注目してほしいこととして「肌で戦えるようになる」と宣言。「朝起きて、すっぴんでも肌がきれいだったら最強だなと感じるので肌はきれいであればきれいであるほどいい。男性は特に肌で戦ったほうがかっこいいんじゃないかな」とさらに美肌へのモチベーションをアップさせていた。
