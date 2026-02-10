なにわ男子・長尾謙杜、全身白衣装で光り輝く“生艶肌”に自信「頑張ってケアしたかいが」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が10日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に登壇した。商品パッケージを意識した真っ白な衣装で現れた長尾は発光するような“生艶肌”を披露した。
【全身ショット】かっこよ…オールホワイトな衣装で登場した長尾謙杜
長尾出演のWEBムービーは同日より公開。大画面で上映されると長尾は「本当に肌がきれいだなと我ながら思いました。日ごろから頑張ってケアしたかいがあった」と胸を張る。キャッチコピーの“生艶肌”を自分でも「感じます！」と実感を込め「たくさん写真撮ってください」とカメラに向かってうれしげにアピールしていた。
普段は「釣りが大好きで、全般的にアウトドアな方。父親の影響で釣りをずっとしていて川や湖でも釣りをする。趣味として楽しませていただいています」と紫外線の多い環境にいることも多いそう。だからこそ「釣りをしていると日陰がなくて、水面からの反射で二方向から浴びてしまうので、紫外線対策をしています」と気を遣っていると言う。
「小さい頃はしていなくて、夏だとすぐ真っ黒になってしまうので『外で遊んでいるのかな』と、ジュニアの頃からのファンの方は気づいてくれていると思うのですが、最近は釣り行ってるのかな、とバレないようになっていると思います。未来にシワやしみができてしまうと聞いて、まだ見えないけど、これから出てきたら嫌だな、まだまだ若くいたいなと今からでもケアをしておこうと思います」と気を引き締めていた。
