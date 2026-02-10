M-1準々決勝進出…体調不良で活動休止を発表 「愛凛冴」玲二が体調不良…心配の声「大丈夫かな…」
お笑いコンビ・愛凛冴（ありさ）の玲二が9日、自身のXを更新し、体調不良のため休養に入ると明らかにした。コンビでの活動も休止する。
【画像】大阪マンゲキで活躍の「愛凛冴」玲二が体調不良（コメント全文）
Xでは書面を通じて「以前より体調が優れずしばらくの間休養させていただくことになりました。相方の横山くん並びにお客様や代演してくださる方々や関係者の方々には大変ご迷惑をおかけしてしまうことお詫び申し上げます」とつづり、「また元気な姿を見ていただけるよう治療に専念致しますので戻った際には反社チェックお願いいたします」と笑いを交えた。
横山も自身のアカウントで「この度愛凛冴は相方玲二の体調不良により、しばらくの間コンビ活動をお休みすることになりました！ いつも応援いただいている皆様にはご心配をおかけして申し訳ありません！また2人で活動できる日までお待ちいただくことになりますが、元気な姿で帰ってきたいと思っています！」と伝えた。
大阪・よしもと漫才劇場のXでは「愛凛冴ですが、玲二の体調不良により、コンビでの活動をしばらくお休みすることとなりました」とし、出演予定だった公演について説明した。
愛凛冴は、NSC大阪38期生の横山と玲二が2023年に結成。同期には、天才ピアニスト、フースーヤ、エルフらがいる。『M-1グランプリ』では準々決勝に進出。『ytv漫才新人賞 ROUND3』（2月15日放送予定）にも名を連ねている。
Xでは「愛凛冴の玲二さんどうしたんだろ」「大丈夫かな…」「まじでゆっくり静養してほしい…」など、心配の声が多数寄せられている。
