川崎希、ハリポタ・スタジオツアー東京での会計金額に驚愕「さすがに買いすぎた感」

タレントの川崎希が10日に自身のアメブロを更新。家族で『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』を訪れた際の出来事を明かした。

9日のブログで、川崎は「としまえんにあるハリーポッタースタジオツアーへ初めて行くよ〜」と報告。「ハリーポッターにハマってからまだ1ヶ月ちょっとの新人なんだけど、めちゃくちゃ日々ハリーポッターを満喫してます笑」と明かした。

その後、10日に「お会計にびっくりした！！」というタイトルでブログを更新し「まずは入り口にあるお土産屋さんでコスチュームを揃えるお2人ちゃん」と、長女と長男がグッズを選んだことを報告。ローブ2着と魔法の杖2本などを購入したといい、その合計金額が「約48000円」だったことを明かした。

思わぬ出費に「出だしからカロリー高めに飛ばしすぎじゃない？？私もキャラグッズ大好き系だから買っちゃえ〜みたいなノリだけど、さすがに買いすぎた感笑」とコメント。さらにチケット代も合わせ「もう7万円使っております」と告白し「まだここ入り口だから本番はこれからなのに体力の半分くらい使い果たしたよ」とお茶目につづった。