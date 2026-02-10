戸田恵子、並んで入った人気の蕎麦屋でランチを堪能「ガッツリ食べました！」

女優で声優の戸田恵子が9日に自身のアメブロを更新。行列のできる人気の蕎麦屋でランチを堪能したことを報告した。

この日、戸田は「今日はせっせとキザミちゃん！」と切り出し「レギュラーアンパンマン.玩具.映画告知の収録〜！」と仕事内容を報告。続けて「月命日にて母のお墓参りに」と明かし、供えられた花の写真を公開した。

その後「遅めのランチ」「久しぶりに青山の『みよた』に並びました」と報告し、注文した「カツ丼（小）とお蕎麦」の写真とともに「これで小なのか〜？といつも思う。カツ丼デカい！お蕎麦もまぁまぁ量あります！」とそのボリュームに驚いた様子でコメント。「カツ丼半分、スタッフに手伝ってもらう」と明かしつつも「にしても、ガッツリ食べました！このところずーっと避けてきた『満腹』ってやつです」と満足げにつづった。

また、その後の予定について「皮膚の乾燥激しいゆえに皮膚科に」「銀行で振り込みなど済ませて。今日は夜のジムへ」と多忙な1日を振り返り「昼間、食べ過ぎたので」とジムへ行った理由を説明した。

最後に「昨夜から温泉に行きたいと思ってたので、今夜『Qさま！！』観てたら、もうたまらなく行きたくなった！フッカルな？私は必ずや近々行くであろう！笑」と今後の願望を述べ、ブログを締めくくった。