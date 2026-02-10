ヤクルトは１０日、全体練習を欠席したドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）が沖縄県内の病院を受診し、「左ハムストリングの筋損傷」と診断されたことを発表した。

池山隆寛監督（６０）は「打撃練習中に診断が出たことは聞いてます。病院行ってるということは２、３日以上は本隊には来れないと思っているので。（１２日の）試合にはいないというか、出せないというところで」と説明。「大事を取らないといけないよね、病院まで行ってるので。何にもなければいいんだけど。自分もキャンプ中に肉離れも経験しているので。これから先、彼の野球人生を思えば、しばらく（１軍に）いないことを考えないといけないと思ってます」と冷静に話した。

松下は球場を離れる際に取材に応じ、「細かいことはちょっと言えないんですけど…。個人的にはシーズンがすごい大事だと思うので、そこにベストを持って行けたらと思います」と前を向いた。同箇所を負傷したのは初めてだという。

８日には初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季の新人王左腕・荘司から“プロ１号”を放つなど存在感を示していた。１２日の練習試合・中日戦（北谷）で実戦デビューすることが期待されていたが、無念の延期を余儀なくされた。