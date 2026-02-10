ドジャースは９日（日本時間１０日）、今シーズンの来場者プレゼントの日程を発表した。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手、Ｍ・ベッツ内野手など豪華なラインアップの中、開幕２カード目の第２戦となる３月３１日（日本時間４月１日）のガーディアンズ戦では「ミステリー・ボブルヘッド」と表記された。

まさかの“シークレット”登場には、ＳＮＳ上では様々な予測が飛び交った。「トロントであったロバーツ監督の転倒じゃないか」「（ワールドシリーズ第７戦の）パヘスのキャッチだよ。ただ、キケ（Ｅ・ヘルナンデスの愛称）がまだ契約してないから発表できない」などと、昨年に起きた名場面が次々と挙げられた。

２６年シーズン、大谷のボブルヘッドは、４月１０日（同１１日）のレンジャーズ戦、７月８日（同９日）のロッキーズ戦、８月２２日（同２３日）のパイレーツ戦で原則先着４万人に配布される。４月の第１回目と７月の第２回目は「グレイテスト・ゲーム」ボブルヘッドで、昨年１０月１７日（同１８日）にナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で投げては１０奪三振で勝利投手になり、打っては３本塁打という二刀流で大暴れした試合を記念したものとなり、第１回が打者、第２回が投手のボブルヘッド人形となる。

大谷以外では山本が５月２７日（同２８日）のロッキーズ戦、９月５日（同６日）のナショナルズ戦、佐々木が４月２５日（同２６日）のカブス戦で配布される。そのほかにも元ＮＢＡ・レイカーズのスター選手だった「シャック」ことシャキール・オニール氏、アジア人初のイングランド・プレミアリーグ得点王に輝き、ＭＬＣのロサンゼルスＦＣに所属するサッカー韓国代表・孫興民（ソン・フンミン）の人形も配布される。