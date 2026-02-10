ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・モーグル男子、同女子に初出場する兄妹（きょうだい）の藤木豪心（２８）（イマトク）、日菜（２４）（武庫川女子大院）両選手が１０日、そろって予選に挑む。

スキー場のない大阪府阪南市出身の２人は、父・巌さん（５９）の献身的な支えで大舞台をつかんだ。

兄妹がモーグルを始めたのは父の影響だ。巌さんは大阪府出身で、信州大時代にスキーに出会った。子どもが生まれると、隔週末に車を８時間運転し、家族で大阪から長野へ向かった。

巌さんは、兄妹が２歳になるまで背負って滑走した。モーグルの大会に出場経験もあり、斜面のこぶを華麗にさばくこの競技を「世界一かっこいい」と兄妹に言い聞かせてきた。

豪心選手は小学校に入ると、開脚してジャンプする空中技「コザック」を習得。日菜選手は２歳でスキーを始めた初日にエッジを使って上手に滑ったという。

２人と一緒に地元のトランポリンクラブに通い、冬はスキー場、夏はプールに向かってスキー板を着けたままジャンプの練習ができるウォータージャンプ場へ。他の選手の親たちが熱心に指導する姿を見て、「親の努力不足で負けたくなかった」と振り返る。

巌さんのサポートに兄妹も感謝している。高校からワールドカップ（Ｗ杯）に出場してきた豪心選手は平昌、北京の五輪出場を逃し、今大会は三度目の正直。「父は絶対諦めない性格で、自分の今の強さにもなっている。本当にすごい存在」と尊敬する。

日菜選手は成績が振るわず、大学生の時に「スキーをやめたい」と悩んだ時期を克服した。「父がやめさせてくれなかった。今思えばそれが良かった」と笑う。

１０日、巌さんは妻の美子さん（５６）と現地で観戦する。「楽しんで滑ってほしい。世界をびっくりさせてくれたら」と願う。