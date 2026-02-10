XG、セカンドワールドツアー開幕 新曲ライブ初披露、代表曲アレンジ…横浜で6万人が熱狂
【モデルプレス＝2026/02/10】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が、1月23日にリリースしたばかりの1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げたセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」が、2月6日のKアリーナ横浜公演から開幕した。
全日程ソールドアウトで迎えた横浜公演は、2月6日、7日、8日の3日間に渡り開催され、計約6万人のオーディエンスがKアリーナに集結し、会場は開演前から熱気に包まれた。オープニング曲は、フルアルバムにも収録されている「GALA」。洗練されたデザインが際立つ新たなツアー衣装をまとったメンバーの圧巻のパフォーマンスとステージングで一気に会場をXGの世界へと引き込んだ。
本公演では、軽快で心地良いグルーヴが広がる「UP NOW」、温もりのあるメロディとポップR＆Bの質感がロマンティックな空気を生み出す「TAKE MY BREATH」、90年代R＆Bを象徴するAaliyahの名曲を現代的に再構築し、XGならではのR＆B／HIP HOPへと昇華させた「ROCK THE BOAT」。“自分たちの仲間”へ捧げるエネルギッシュなパンクロック・ラブレター「O.R.B」、JURIN、HARVEY、MAYA、COCONAによる鋭いラップが交錯するヒップホップ・トラック「PS118」、CHISA、HINATA、JURIAがこれまで大切にしてきた想いを繊細に歌い上げるアコースティックナンバー「4 SEASONS」、アルバムのリード曲として各グローバルチャートを席巻中のハウスナンバー「HYPNOTIZE」、R＆Bと2000年代ポップの魅力を融合させた「NO GOOD」という、アルバム「THE CORE - 核」収録楽曲がライブ初披露。ジャンルの境界線は次々と溶解し、観る者はまるで時代や空間を自在に行き交う旅へと誘われていく。楽曲ごとに異なるステージングで景色が一気に切り替わり、会場という空間は一夜限りの異世界へと変貌した。
これまでの代表曲のパフォーマンスでは、「WOKE UP」や「HOWLING」など初披露となるアレンジやコレオグラフィーが随所に盛り込まれ、楽曲は新たな解釈をまとい、次々と生まれ変わっていった。進化を止めないXGの“現在地”を鮮烈に刻み込む全23曲のステージは、始まりから終わりまで一瞬たりとも観客の視線と心を離さず、会場を深い陶酔へと導いた。
参加したファンからは「XGのライブ度肝抜かれた！」「1st World Tourよりも最高を更新してて中身が濃すぎた！」「新曲のパフォーマンスも最高だったけど、過去曲も新しいアレンジがたくさんで完全燃焼」「アレンジや構成、演出、パフォーマンスどれもやばすぎた！」などの声が寄せられている。
セカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」は、この後、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡、東京と日本各地を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定。“核”へと迫るXGの旅は、ここから世界規模で加速していく。（modelpress編集部）
■JAPAN
2026／02／06（金）07（土）08（日）【横浜】Kアリーナ横浜
2026／02／17（火）18（水）【大阪】大阪城ホール
2026／02／21（土）22日（日）【名古屋】IGアリーナ
2026／03／14（土）【福井】サンドーム福井
2026／03／20（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026／03／25（水）26日（木）【兵庫】GLIONARENAKOBE
2026／04／04（土）05（日）【福岡】北九州メッセ
2026／04／10（金）11（土）12（日）【東京】国立代々木競技場第一体育館
ASIA／NORTHAMERICA／UK&EUROPE／AUSTRALIA／LATINAMERICA andmore
