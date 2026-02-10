パク・ソジュン、大学同期5人で東京旅行満喫「プライベート感すごい」「仲良しなの伝わる」と動画に反響
【モデルプレス＝2026/02/10】韓国俳優のパク・ソジュンが2月8日、自身のInstagramを更新。ソウル芸術大学演技科の同期との日本旅行動画を公開した。
【写真】「梨泰院クラス」俳優「プライベート感すごい」東京での街中ショット
ソジュンは「タイトル：何でもいいから残してみよう」「ヨンポティ（『Young Forty』という意味の造語）とコッポティ（『もうすぐ40代』という意味の造語）の演技科07同期愛旅行」とつづり、韓国女優のパク・ジンジュら大学の同期5人で東京旅行を満喫する様子を投稿。東京の各地で右に体を倒しながら撮影した短い動画を繋げた動画になっている。
この投稿にファンからは「素敵な仲間」「プライベート感すごい」「仲良しなの伝わる」「東京にいらしてたんですね」「会いたかった」「楽しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「梨泰院クラス」俳優「プライベート感すごい」東京での街中ショット
◆パク・ソジュン、大学同期との東京旅行動画公開
ソジュンは「タイトル：何でもいいから残してみよう」「ヨンポティ（『Young Forty』という意味の造語）とコッポティ（『もうすぐ40代』という意味の造語）の演技科07同期愛旅行」とつづり、韓国女優のパク・ジンジュら大学の同期5人で東京旅行を満喫する様子を投稿。東京の各地で右に体を倒しながら撮影した短い動画を繋げた動画になっている。
◆パク・ソジュンの動画に反響
この投稿にファンからは「素敵な仲間」「プライベート感すごい」「仲良しなの伝わる」「東京にいらしてたんですね」「会いたかった」「楽しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】