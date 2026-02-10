PIJI、「THE KING OF FIGHTERS XIV」よりくノ一「不知火舞」をフィギュア化。2027年1月に発売豪華版には特製台座が付属
【JQ×PIJI THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞】 2027年1月 発売予定 価格： 20,900円（通常版） 37,620円（豪華版）
海外メーカー「PIJI」は、フィギュア「JQ×PIJI THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞」を2027年1月に発売する。価格は通常版が20,900円、豪華版が37,620円。
本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XIV」に登場するくノ一「不知火舞」を1/6スケールフィギュア化したもの。地を這うような低い姿勢でのポージングとなっており、凛とした表情や躍動感ある髪などゲーム内のアクションを彷彿とさせるものとなっている。
印象的な衣装も再現され、背中の帯や扇子なども細かく再現されている。また、豪華版には巨大な扇子に炎を彷彿とさせるエフェクトが造形された台座が付属する。
(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.