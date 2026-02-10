

マスボクシング日本一／渡邊光悠さん

パンチを当てないボクシング「マスボクシング」で日本一に輝いた小学2年生の少年が高松市にいます。強さの理由には意外な特技がありました。

高松市の梅下ボクシングジムに通う小学2年生、渡邊光悠さん。

光悠さんが取り組むのは、相手にパンチを当てない寸止めのボクシング「マスボクシング」です。有効なパンチかどうか審査員が判断し、当ててしまうと減点対象です。

光悠さんは学校から帰ったら宿題をしてすぐにボクシング。遅い日は午後9時半まで週に6日、練習に打ち込みます。

（渡邊光悠さん）

「ボクシング好きです。（Q.どのくらい好きですか？） めっちゃ好きです」

光悠さんは4人兄弟です。兄2人と両親もボクシングをしていて、小さいころから練習を見学していました。

（渡邊光悠さん）

「お兄ちゃん達が強そうだなと思って、強くなりたいなと思って始めました」

約1年前に本格的に練習を始め、2025年11月の全国大会に香川県代表として出場しました。低学年男子の部で頂点に立つだけでなく、技術力の高さで、2年生ながら全学年で1位に輝きました。

5年生になれば実戦のボクシング大会に出られるため、それに向けて日々練習を重ねています。

光悠さんを指導する梅下久さんは……

（梅下ボクシングジム／梅下久 会長）

「いい音がします。聞いたら分かる音ですね。（Q.強さと直結している？）してますね。打つタイミングが分かっている」

（渡邊光悠さん）

「まっすぐなパンチもあるし、横から振るパンチもあるし、下から入れるパンチもあります。（Q.どれが得意？）まっすぐなパンチ。右足を切ったら（ひねると）腕がもっと伸びる」

練習の合間、光悠さんが袋から出したのは、特技のけん玉です。ぶれない体幹で玉を落とさない。このバランス力がボクシングにも生きているそうです。

今は最近仲間入りした5歳の弟・幸生くんの存在がモチベーションになっています。

（渡邊光悠さん）

「練習しないので強くなってないです。（Q.強くなってきたらどう？）絶対倒します。自分より強くなられたら悔しいから」

（弟／幸生くん［5歳］）

「（Q.お兄ちゃんに勝てそうかな？）それはわかんないけど、まあ、結構練習したら頑張れると思う」

家族みんなで練習に取り組む光悠さん。目標は？

（渡邊光悠さん）

「次のマスボクシングの全国大会でまた優勝したい。井上尚弥選手みたいに強くなること」

（2026年2月10日放送「News Park KSB」より）