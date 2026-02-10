衆院選は、自民党が秋田１、２区で議席を確保し、３区は国民民主党が死守した。

立憲民主、公明両党による中道改革連合は県内の議席を失った。各小選挙区の戦いを振り返る。

◇

「旧石破派でもこの圧勝だ」。自民の冨樫博之（７０）の陣営幹部は、首相の高市の人気ぶりに驚きを隠さなかった。冨樫本人も当選を確実にした後、「政権の支持率が高いことが大きかった」と振り返った。

あまり知られていないが、旧派閥の領袖（りょうしゅう）で前首相の石破茂は選挙戦後半の５日、冨樫の応援に「お忍び」で駆け付けた。広いホールで多くの聴衆に演説した他の弁士とは対照的に、秋田市郊外の神社でひっそりと行われた。

石破の応援は、冨樫側から求めたものだが、事情は複雑だ。首相退任後、公明との連立解消を「決して正しいと思っていない」と発言したり、自身が打ち出した「コメの増産路線」を高市政権が軌道修正したことに批判をにじませたりし、高市人気に乗っかりたい陣営には「前に出したくない存在」（関係者）だった。

陣営は「できるだけ波風が立たないように」と石破の理解も得て、日程を後半で調整し、ＳＮＳなどで告知せずに行った。石破が背中を丸めて車に乗り込んだ後、取材に応じた冨樫は「付き合いはこれからも変わらない」と短く答えた。

とはいえ、選挙戦は、高市人気にあやかりたいとの思いが透けた。

１日に太平地区で開いたミニ集会。総務政務官時代の総務相が高市だったことや、１０年以上にわたって毎年、靴下をプレゼントされていることを紹介し、「ずっと石破さんを推してきた。でも、心配しなくたって、私は高市さんが大好きだって」と声を上げた。これらのエピソードは演説の鉄板ネタとなった。

高市を前面に押し出す戦略は奏功し、読売新聞の出口調査では自民支持層の７割超、政権支持層の５割超の支持を固め、無党派層の支持も１区ではトップの４割近くを占めた。

もう一つの勝因は、与野党の新人５人の挑戦を受ける構図となり、相手の票が分散したことだ。「乱立」の引き金は、過去４回にわたり冨樫としのぎを削った寺田学（立民）の引退だ。立民が選んだ早川周作（４９）が中道改革から出馬し、寺田の引退に敏感に反応した国民民主も１区の初の候補として木村佐知子（３９）を立てた。

特に木村は、東京大卒の弁護士で、東京都台東区議だったことから冨樫陣営が「台風の目になる」と警戒した。早川も、これまでの沖縄での活動にも区切りを付け、拠点を秋田に移すという不退転の決意で乗り込んできたことから油断できない相手だった。

だが、２人とも出馬表明が公示の１週間ほど前と遅すぎた。超短期決戦の中で知名度の差を埋めることはできず、５期のキャリアを積み上げてきた冨樫の壁に阻まれた。（敬称略。藤田陽平）