小梅ちゃんの恋心を表現、梅の花びら型「小梅グミ」が春一番に新登場

ロッテのロングセラーブランド「小梅」から、春の訪れを感じさせる新商品が登場します。

ロッテは「小梅グミ」を2月10日に、全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で先行発売しました。内容量は49gで、価格はオープン価格。想定小売価格は税込170円前後としています。

「小梅」は1974年に誕生した梅味のハードキャンディで、甘酸っぱい味わいとともに“小梅ちゃんの恋物語”という独自の世界観を築いてきたロングセラー商品。

今回発売される「小梅グミ」は、その小梅ちゃんが慕う真（まこと）さんとの淡い恋の行方を予感させる「春一番」をテーマにしています。

グミは梅の花びら型をイメージしたデザインで、味わいは初恋を思わせる甘酸っぱくフルーティーな梅味。和歌山県産南高梅果汁を使用しており、梅の爽やかさが楽しめるといいます。

形状にも遊び心があり、赤と黄色を使った花びら型グミを5つ並べることで、一輪の梅の花を作ることもできます。また、手紙の形をした“レア型”グミも入っているとのことです。

パッケージは春一番に吹かれながら恋する小梅ちゃんを描いたデザインで、着物の色違いを含む全3種類を展開。手に取るたびに気分が上がるような仕上がりとなっています。

なお、4月7日からは販売チャネルを拡大し、より幅広い店舗で展開する予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021004.html