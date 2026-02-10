俳優の市川欣希さん（40）が自身のインスタグラムを更新。「大切な家族のチャビがこの世を去りました」と愛犬が亡くなったことを報告しました。



【写真】「チャビ、安らかにね」14年連れ添ったドーベルマンと市川欣希さん

市川欣希さんはドラマ「WATER BOYS2」（フジテレビ、2004年）で俳優中尾明慶さんと共演し、中尾さんのYouTubeチャンネルでは「よしきD」として親しまれている。



市川さんは愛犬チャビの写真や動画を複数枚アップしました。「お別れの前日に撮った最期のツーショット」「保護した日に撮った写真」「少し僕に慣れてきたチャビ」などとそれぞれの写真や動画について思いを込めて説明しています。



続けて「15歳と6ヶ月。ドーベルマンとしては異例とも言えるほど長生きをして、最期は眠るように、穏やかに息を引き取りました」と報告。保護犬であったチャビを生後約11ヶ月の時に引き取り、約14年7ヶ月という長い期間を共に過ごしたことを明かしました。



「相棒でもあり、家族でもあり、いつもそばに寄り添ってくれた大きな存在だったから正直まだ虚無感が強く、立ち直れる自信もありません」と素直な気持ちを述べました。



昨年の年末ごろから体調を崩しており、2週間前に体を痛め、歩行困難になっていたチャビ。2週間市川さんの付きっきりの介護で一時は回復したものの、亡くなる前日には食事を一切取らず、気力のない様子だったことを明かしました。



市川さんに見守られながら、眠るように穏やかな表情で息を引き取った様子。市川さんは「眠っている間に旅立たないよう、起きるまで待っていてくれたんだなとチャビの想いが伝わってきました」とつづりました。



「愛することを放棄され捨てられて孤独だったチャビと出会い友人に可愛がられYouTube、Instagramなどに登場したくさんの人に愛されたチャビは幸せだったと心から思います」「たくさん愛してくれた仲間やファンの方には心から感謝しています」と感謝の気持ちを述べ、「これからはチャビに心配されないよう、しっかり前を向いて生きていきます」と前向きな言葉を残しました。



最後には「チャビと過ごした約15年間は、僕にとって本当に最高でした。僕の元にやって来てくれて、本当にありがとう。チャビ、安らかにね」とお別れの言葉で締めました。



市川欣希さんはドラマ「キッズ・ウォー3〜ざけんなよ〜」（2001年）、「WATER BOYS2」（フジテレビ、2004年）などで頭角を現し、2025年には「劇場版 米寿の伝言」に出演した。