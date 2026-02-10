¡Ö°ì¸«¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡Ä¡×DF²¬Å¯Ê¿¤¬ÄÉ¤¦¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ®¤¤ÇØÃæ¡¡°ÂÆ£ÃÒºÈÄ¶¤¨¤Î³èÌöÀÀ¤¦CB¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¿·ÀïÎÏ¾Ò²ð£¡Û
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢10¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»ÏÆ°Æü¤ËµÞ¤¤ç¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè3²ó¤ÏFCÅìµþ¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëDF²¬Å¯Ê¿¡Ê24¡Ë¡£FCÅìµþ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÃÀÞ¤äÈ¿¹ü¿´¤ò¶»¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë¡á¿ï»þ·ÇºÜ¡á
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤ÇÌÀ¤ë¤¤À¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢Áá¤¯¤â¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ë¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Î¾Â¤Î¥Ñ¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ï8Æü¤Î²¬»³¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤¬¼ç¤ËÌ³¤á¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÆ£Áª¼ê¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àÂåÌòá¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÈôÌö¤ò´ü¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£FCÅìµþ¤Ç¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£CB¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤Ãæ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤¹Ãæ¤ÇÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤«¤Ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø3Ç¯¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢U¡½15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¤«¤éFCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ï3Ç¯»þ¡£Æ±´ü¤ÎCB¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¡¢ÌÀÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¶¯¹ë¤ÇÌÔÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¸¶ÅÀ¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Î3¸¶Â§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖµåºÝ¡×¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¡¢¡Ö±¿Æ°ÎÌ¡×¡½¡£¡ÖÁö¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Éé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¡£Âç³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤Ïº¸Â¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢´°¼£¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿¡£4Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢FCÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿Ç®¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÂç³Ø¤ÈFCÅìµþ¤Ç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF¼¼²°À®¤À¡£¡Ö°ì¸«¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤âµåºÝ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é³è¤òÆþ¤ì¤ë¤·¡¢ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À®¤¯¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤äµåºÝ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×¡£Ç®¤¯¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
²¬Å¯Ê¿¡Ê¤ª¤«¡¦¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë
¡¡2001Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£²¬»³À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢5ºÐ¤«¤éÅìµþ¤Ç²á¤´¤¹¡£¾®³Ø3Ç¯»þ¤Ë¥Ð¥Ç¥£À¤ÅÄÃ«SC¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢FCÅìµþU¡½15¿¼Àî¡¢FCÅìµþU¡½18¡£U¡½18ºßÀÒÃæ¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¡¢U¡½23¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆJ3¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¡£186¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡£¼ñÌ£¤ÏÇã¤¤Êª¤Ç¡¢³¤³°¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤ÎÍÎÉþ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤è¤¯Çã¤¦¡£Æ±À¤Âå¤Î¾®ÈªÍµÇÏ¡¢½Å¸«ËïÅÍ¡¢±°°æÀ»À¸¡¢¶¶ËÜÍª¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¡ÖÂçÅýÎÎ²ñ¡×¤Ë¤â¡Ö¤Ì¤ë¤Ã¤È¡×»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£