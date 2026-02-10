Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é16Ç¯¡Äà¥Ô¥¿T¤Ø¤½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá34ºÐ¤ÎÂíËÜÈþ¿¥¤ËµÓ¸÷¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²þ¤á¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¾æ¤ÎÃ»¤¤ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ
¡¡18ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÂíËÜÈþ¿¥(34)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¥ê¥Ü¥óÉ÷¤ËÆ¬¤Ë´¬¤¤¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¾æ¤ÎÃ»¤¤T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤¯¤Ó¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂíËÜ¤Î·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²þ¤á¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÂíËÜºÇ¹â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂíËÜ¤Ï2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×(NHK)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£