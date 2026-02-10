お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔（42）が9日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。大物芸能人との収録エピソードを語った。

今回は芝やくりぃむしちゅー有田哲平らが、クイズ形式でお笑い芸人みなみかわを深掘りする企画を実施。親交の深いさらば青春の光・森田哲矢が、みなみかわの代わりに正解を発表する。「みなみかわが元松竹芸人Kの次に軽蔑している人は？」というお題になると、放送上は伏せられたが“大物芸能人”の名前を森田は挙げた。

実は、この大物芸能人の男性、芝、有田らで番組収録をしたことが。芝は「1週間ぐらい前ですよね。いろんなご当地のグルメが紹介されて、それを見ている間にずっと“こんなに食われへんわ”って言ってたから。“おじいさんが飯食えないって言ってる”って」とイジッて盛り上がったそう。

その後、出演者のとにかく明るい安村がおもしろコメントで笑いを取っていると、大物芸能人は芝のほうを向いて「ああいうコメントせえ。おじいさんって言うな」。おじいさんイジリに激怒していたとみられ、この一言に芝は「意外だなと思った。ちょっとびっくりした」、有田も「あの言い方がね…」と振り返った。