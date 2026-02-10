◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)

巨人の1軍キャンプは宮崎での最終クールとなる第3クールがスタート。FA加入の則本昂大投手が、現在の状態について明かしました。

投球フォームの改良に臨んでいる則本投手。「ムダのない動きで、ケガのリスクを少なくしつつ自分のポテンシャルを最大限発揮できるフォームづくり」を目指しており、ブルペンを重ね、フォームの定着を重視しているといいます。そんな現在の状態についても「順調に自分のやりたいことができている」と充実感をのぞかせました。

第3クール初日は時折雨もぱらつく天気となるも、球場には多くのファンの姿が。則本投手は「ファンの方がたくさん来てくださっているので、すごくいつも以上に体が動いちゃう」と笑顔を見せました。

巨人に移籍して一番驚いたことという質問については『短パンで練習をしていい』という点をあげた則本投手。続けて「結構、衝撃的でした。楽天時代は基本ウオーミングアップはユニホームを着て、ランニングでジャージOKかなぐらいだったので。アップからハーフパンツは今までなかった」とチームでの違いについても明かしました。

元気で明るい若い選手たちのおかげで、投手陣にもすぐなじめたそう。今後の実戦に向けても「まずは自分が今できることをやって、そこで出た課題をつぶす作業」と今後のプランについても言及しました。