¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬£±£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¡£Â£Ì£Á£Î£Ä¡Ý£Î£Å£×¡¡£Í£Ï£Ò£Î£É£Î£Ç¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£Á£Ë£Â¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£²Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡¡ÁªÈ´ÁíÁªµó¡Á¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö£¶£´µÄÀÊ¡Á¡×³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£µ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÃÅ¾å¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÈ¯¤·¤¿¡ÖÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬àÌ¾¸Àá¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎàÌ¾¸Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¡¢¡ØÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Á°¸å¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«²¼Ñî¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÄ¶¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Á£Ë£Â¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÂç½êÂÓ¤Ê¤ó¤Ç²¿É´¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁªÈ´¤ËÆþ¤ëÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä¤ÎÀï¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ø¤â¤¦Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤º¤³¤³¤ò¡¢ÄÙ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë·ÝÇ½³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤â¤Ã¤ÈÀè¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤¦¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ËÃæ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤ë¤·¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¤Ç¤â¸«¤Æ¤ë¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£