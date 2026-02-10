¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö»ä¤Ï¸å²¡¤·¤¹¤ëÎ©¾ì¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµå¾ìÆþ¤ê¡£ÀÖ¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Èµð¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î£ÇÅÞ¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ÏÂÇ·âÎý½¬Á°¤ËÌî¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö£Ï£Â¤Î¾¾°æ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢£³Æü´Ö¤·¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¸Ä¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÝÂê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È´°Á´¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤â¤·²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡ÄÎã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤·¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ëÎÏ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸å¤í¤«¤é²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££³Æü´Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£