第1子出産の元NMB48吉田朱里「爆毛娘」ショットに反響続々「ふさふさで可愛すぎ」「癒された」
【モデルプレス＝2026/02/10】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。1月に出産したばかりの娘の写真を公開した。
【写真】29歳元NMB「爆毛娘」1月に産まれたばかりの赤子ショット
吉田は「爆毛娘」とつづり、ふさふさに髪の毛が生えている娘のショットを投稿。顔はスタンプで隠れており、頭頂部の髪の毛が真っ直ぐ上方向に生えている様子が見える。
写真には「今日も一日中授乳か搾乳してます。笑」「3日前に買ってきてもらったドラクエが3日前からずーっと最初の画面のままです」「ずーっとレベル1です」「でも娘はレベルアップしてるので良し」とコメントがつけられ、忙しい育児の中、娘の成長を喜ぶ心境がつづられている。
この投稿にファンからは「天使の爆毛、癒された」「毎日の育児お疲れ様です」「うちの子も爆毛でした」「ふさふさで可愛すぎる」「今は本当に何もできないですよね」などといった反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。長女を出産したことを2026年1月30日に報告していた。（modelpress編集部）
