韓国俳優チェ・ウシク、日本でのショッピング姿公開「貴重すぎる」「遭遇したかった」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優のチェ・ウシク（Choi Woo Shik）が、2月10日までに自身のInstagramを更新。日本でのショッピングの様子を公開し、話題が集まっている。
【写真】韓国イケメン俳優「オフの姿貴重すぎる」東京でショッピングする姿
ウシクはプレゼントやコーヒー、マイクなどの絵文字を並べ、写真を複数枚投稿。茶色いキャップを被り、黒いロングコート姿で北海道発の自然派コスメティックブランドの店舗で買い物をする姿や、オープンカフェでスマートフォンを見ながらコーヒーを飲む姿などのプライベートショットを披露している。そのほか、誰もいないホールの舞台でマイク片手に座っている姿や、東京の街中の写真なども公開している。
この投稿に「東京の街中にいるの不思議な感覚」「また東京に来てね」「とっても格好良い」「素敵な姿」「オフの姿貴重すぎる」「遭遇したかった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆チェ・ウシク、日本でのショッピング姿公開
◆チェ・ウシクの投稿に反響
