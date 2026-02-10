セブン新作「オマール海老味わうクリームコロッケ」素材の旨味が詰まった濃厚＆満足感のある一品
【モデルプレス＝2026/02/10】セブン-イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜の新商品として「オマール海老味わうクリームコロッケ」を2月17日（火）よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
同商品は、海老の殻と野菜を丁寧に煮込んだ「アメリケーヌソース」と、宮城県蔵王産の新鮮な牛乳を贅沢に使った濃厚なクリームを合わせた一品。
ベースとなるアメリケーヌソースは、海老の殻からじっくりと引き出したコクに野菜の甘みを重ね、深みのある味わいを実現。そこに、蔵王産の新鮮な牛乳を使った乳脂肪分4.4％の濃厚なクリームを合わせることで、なめらかな口どけとミルク本来のやさしい風味を引き出している。
家庭での揚げ物調理を控える人が増えているというライフスタイルの変化に合わせ、サイドメニューとしてはもちろん、食卓の本格的なおかずとしても満足感のある一品に仕上げた。（modelpress編集部）
価格：167円（税込180.36円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
◆オマール海老と野菜の旨味がつまったコロッケ登場
■オマール海老味わうクリームコロッケ
