齋藤飛鳥、イギリスを代表するバーバリーのトレンチコート姿で笑顔 きらびやかなアクセサリーも
俳優の齋藤飛鳥が10日、東京・六本木の国立新美術館で行われた『テート美術館-YBA＆BEYOND 世界を変えた90s英国アート』のプレス取材会に参加した。
【動画】齋藤飛鳥、バーバリーのコートで“英国スタイル”「オアシスやブラーが原点」90s英国カルチャーへの思い語る
本展は、テート美術館のコレクションを中心に、1990年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を多角的に紹介する企画。57組のアーティストによる約100点の作品を通して、この時代のクリエイティブな熱狂が世界のアートシーンにどのような決定的影響を与えたのかを検証する。
アンバサダーを務める齋藤は一足早く内覧した。感想については「やっぱり、どの作品も作られている意図が、とてもはっきりしているし、すごく強いものがある。どの作品を観ても圧倒される。とても心が動く作品がたくさんあるなと思いました」と笑顔で語った。
トレンチコートが印象的な装いで登場。ファッションのポイントを問われると「イギリスのことを扱っているので、イギリスの代表的なバーバリーを着用させていただいています。バーバリーの中でも、1番らしさが出るきれいな形のコートで。今日は襟も立てて、中のチェックも見えるようにして。アクセサリーもつけてきらびやかにさせていただきました」と話していた。
『テート美術館-YBA＆BEYOND 世界を変えた90s英国アート』は、あす11日から5月11日まで同所で。
【動画】齋藤飛鳥、バーバリーのコートで“英国スタイル”「オアシスやブラーが原点」90s英国カルチャーへの思い語る
本展は、テート美術館のコレクションを中心に、1990年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を多角的に紹介する企画。57組のアーティストによる約100点の作品を通して、この時代のクリエイティブな熱狂が世界のアートシーンにどのような決定的影響を与えたのかを検証する。
トレンチコートが印象的な装いで登場。ファッションのポイントを問われると「イギリスのことを扱っているので、イギリスの代表的なバーバリーを着用させていただいています。バーバリーの中でも、1番らしさが出るきれいな形のコートで。今日は襟も立てて、中のチェックも見えるようにして。アクセサリーもつけてきらびやかにさせていただきました」と話していた。
『テート美術館-YBA＆BEYOND 世界を変えた90s英国アート』は、あす11日から5月11日まで同所で。